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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Feyenoord menjual Hwang seharga lima juta euro

Transfers
Feyenoord
FC Porto

In-Beom Hwang secara resmi pindah dari Feyenoord ke FC Porto. Gelandang berusia 29 tahun itu menandatangani kontrak tiga tahun bersama klub asuhan Francesco Farioli, dengan opsi perpanjangan satu tahun. Feyenoord memperoleh lima juta euro dari penjualan Hwang, menurut FR12.nl. 

Hwang sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan FC Porto dan berhasil lolos tes medis. Kini, kedua klub juga telah mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer.

Pemain timnas Korea Selatan ini juga diminati oleh klub-klub dari Inggris, Jerman, Timur Tengah, serta Monterrey yang dilatih oleh Dennis te Kloese. Namun, Hwang secara sadar memilih Porto karena Farioli dan prospek bermain di Liga Champions.

Feyenoord mendatangkan Hwang dari Red Star Belgrade pada tahun 2024 dengan biaya tujuh juta euro. Gelandang ini dengan cepat menjadi andalan di lini tengah, meskipun Hwang juga harus berjuang melawan cedera yang cukup sering dialaminya.

Selain itu, ada persaingan ketat dari Luciano Valente, Oussama Targhalline, Jakub Moder, dan Sem Steijn. Ditambah lagi, Charles Vanhoutte didatangkan ke De Kuip pada musim panas ini.

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Hwang meninggalkan Feyenoord dengan catatan 54 pertandingan. Pemain asal Korea Selatan ini berhasil mencetak empat gol dan memberikan delapan assist.

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