'Feyenoord mengungguli Ajax dan PSV serta berhasil mendatangkan pemain berbakat'

Feyenoord tampaknya akan segera memperkuat skuadnya dengan Ilian Hadidi, demikian dilaporkan oleh FR12 yang biasanya memiliki informasi akurat. Gelandang berusia 17 tahun dari Standard Liège ini telah lama dipantau oleh klub asal Rotterdam tersebut, dan kabarnya kesepakatan sudah hampir tercapai. Karena kontraknya akan berakhir musim panas ini, ia dapat pindah ke De Kuip tanpa biaya transfer.

Nama Hadidi sudah muncul di media Belgia pada awal musim semi ini. Saat itu terungkap bahwa Feyenoord telah ikut serta dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangan gelandang berbakat tersebut, yang saat ini menjabat sebagai kapten tim U-18 Standard Luik.

Pemain muda internasional Belgia-Maroko ini, menurut FR12, dianggap sebagai salah satu talenta terbesar dari akademi Standard. Dengan penampilannya di lini tengah, ia membuat banyak kesan baik di dalam maupun di luar Belgia musim lalu.

Hadidi tampil dalam 18 pertandingan liga untuk tim U-18 Standard Luik musim lalu. Dalam pertandingan tersebut, ia berhasil mencetak enam gol, angka yang menonjol untuk seorang gelandang pengatur serangan.

Selain itu, gelandang berbakat ini juga sering ikut berlatih bersama tim utama klub Belgia tersebut.

Di level internasional, Hadidi juga telah menunjukkan performa yang menonjol. Untuk tim U-17 Maroko, ia telah memainkan dua belas pertandingan internasional dan awal tahun ini ia menjadi bagian dari tim yang berhasil memenangkan turnamen pemuda internasional.

Minat terhadap Hadidi sangat besar dalam beberapa bulan terakhir. Selain Feyenoord, Ajax, PSV, Borussia Dortmund, Lille, AS Monaco, Club Brugge, dan Manchester City juga disebut-sebut sebagai klub yang memantau situasinya dengan cermat.

Namun, tampaknya Feyenoord yang saat ini berada di posisi terdepan. Feyenoord memiliki peluang terbaik untuk mendatangkan gelandang tersebut, dan rencananya ia akan bergabung dengan tim U-21 Feyenoord terlebih dahulu.