Feyenoord mengumumkan transfer keluar: 'Kami mendoakan yang terbaik untuknya'

Plamen Andreev resmi hengkang dari Feyenoord. Klub asal Rotterdam tersebut mengumumkan melalui saluran resmi bahwa kiper berusia 21 tahun itu akan melanjutkan kariernya bersama klub Hungaria, Debreceni VSC.

“Feyenoord mengucapkan semoga sukses kepada Andreev dalam perjalanan karier sepak bolanya ke depan,” tulis klub asal Rotterdam tersebut di situs web resminya. Kiper tersebut masih memiliki kontrak hingga pertengahan 2029 di De Kuip.

Andreev didatangkan Feyenoord dari Levski Sofia dua tahun lalu. Transfer tersebut melibatkan biaya sebesar 1,2 juta euro.

Kiper asal Bulgaria ini sempat dianggap sebagai penjaga gawang berbakat untuk masa depan, namun tidak pernah berhasil menembus tim utama di Rotterdam-Zuid. Andreev hanya tampil dalam satu pertandingan resmi untuk tim utama Feyenoord.

Pertandingan tersebut berlangsung pada 18 Mei 2025, dalam putaran terakhir musim Eredivisie 2024/25, melawan sc Heerenveen. Feyenoord kalah 2-0 dalam pertandingan tersebut.

Musim lalu, Andreev dipinjamkan sebanyak dua kali. Pertama ke Racing Santander, kemudian ke Lech Poznań.

Kini, ia secara permanen dibeli oleh Debreceni VSC. Klub tersebut telah tujuh kali menjadi juara nasional Hongaria dan finis di peringkat keempat pada musim lalu. Besarnya nilai transfer tersebut tidak diungkapkan.