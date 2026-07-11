Feyenoord mengumumkan kabar mengejutkan mengenai Jordan Bos

Jordan Bos tidak dapat diturunkan untuk Feyenoord selama berbulan-bulan, demikian dilaporkan klub melalui saluran resminya. Bek tersebut mengalami cedera lutut parah saat Piala Dunia.

Bos didatangkan dari KVC Westerlo musim panas lalu dengan biaya tujuh juta euro. Pemain asal Australia ini tampil sangat mengesankan pada musim pertamanya di Rotterdam.

Berkat penampilannya itu, ia berhasil mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia Australia. Timnas Australia berhasil melaju ke babak berikutnya, di mana mereka dijadwalkan bertanding melawan Mesir.

Dalam pertandingan itulah malapetaka terjadi. Pada babak kedua, bek kiri tersebut tergeletak di lapangan dan memegangi lututnya.

Feyenoord mengumumkan bahwa Bos telah menjalani operasi pada Sabtu pagi dan prosedur tersebut berjalan lancar. Kini, ia harus menjalani masa pemulihan selama beberapa bulan.

Musim lalu, bek kiri berusia 23 tahun ini tampil sebanyak 36 kali untuk klub asal Rotterdam tersebut. Ia berhasil mencetak empat gol dan memberikan sebelas assist.



