Feyenoord mengidentifikasi puluhan orang yang terlibat setelah keributan akibat kembang api

Feyenoord setelah penyelidikan intensif selama sepekan telah 'mengidentifikasi beberapa puluh orang yang berpotensi dijatuhi larangan masuk stadion'. Semua ini terjadi setelah kericuhan dalam laga tandang hari Minggu melawan SC Cambuur.

Sebelumnya sudah diketahui bahwa Feyenoord tidak akan mengizinkan suporternya melakukan perjalanan ke dua laga tandang berikutnya. Para pembuat onar dari pekan lalu kini telah teridentifikasi secara spesifik. ''Bagi orang-orang yang dimaksud, kartu tandang mereka akan disita, mereka akan mendapat larangan masuk stadion di tingkat lokal, dan akan dilaporkan kepada KNVB untuk larangan masuk stadion secara nasional.''

Feyenoord memberikan penjelasan yang jelas di situs resmi klub. ''Di antara mereka yang akan dilarang, bukan hanya orang-orang yang telah dipastikan benar-benar menyalakan kembang api atau suar. Ini juga mencakup orang-orang yang dari rekaman kamera yang dipelajari terlihat jelas telah secara tegas memungkinkan hal itu terjadi. Misalnya dengan melakukan koordinasi atau mengangkat salah satu bendera besar dalam waktu lama, dengan tujuan membuat para pelaku tak terlihat saat menjalankan aksinya.''

Manajemen klub juga mengecam fakta bahwa sejumlah suporter tiba-tiba mengenakan balaclava saat aksi kembang api itu terjadi. ''Mengenakan pakaian penutup wajah semacam itu di tribun, seperti yang sudah diketahui, juga dilarang antara lain berdasarkan syarat standar KNVB yang berlaku.''

Penyelidikan berskala besar itu sendiri belum selesai. Pimpinan Feyenoord memperkirakan bahwa dalam beberapa hari ke depan lebih banyak orang akan berhasil diidentifikasi.

Laga di Leeuwarden itu sempat dihentikan sementara setelah 12 menit, setelah kembang api dinyalakan dalam skala besar dari sektor suporter Feyenoord. Dalam insiden itu, kembang api tidak hanya ditembakkan ke lapangan, tetapi juga ke arah tribun di sekitarnya.

Tujuh suporter Cambuur mengalami luka bakar, gangguan pendengaran, dan cedera mata. Pada Minggu malam, Feyenoord sudah secara tegas mengambil jarak dari kejadian tersebut dan menyebutnya sebagai 'insiden yang tidak dapat diterima'. Klub itu kini telah membidik sejumlah pelaku.