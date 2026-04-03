Feyenoord menghadiahi perkembangan pesatnya dengan kontrak hingga 2029

Tobias van den Elshout tetap setia pada Feyenoord. Gelandang serang (19) ini pada hari Jumat menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan klub asal Rotterdam tersebut hingga pertengahan 2029. Selain itu, Feyenoord memiliki opsi klub untuk memperpanjang kontrak tersebut selama satu tahun hingga pertengahan 2030.

Feyenoord telah mengumumkan pada 12 Maret bahwa telah tercapai kesepakatan prinsip dengan pemain timnas junior tersebut, yang baru-baru ini mencetak hattrick untuk Oranje U-19. Kontrak lama Van den Elshout di De Kuip masih berlaku lebih dari satu tahun lagi.

Van den Elshout telah menjalani hampir seluruh jenjang akademi muda Feyenoord dan musim ini secara rutin berlatih bersama tim utama asuhan Robin van Persie. Gelandang ini telah mencatatkan 28 menit bermain di tim utama Feyenoord, yang terbagi dalam enam pertandingan.

''Ini adalah hari yang sangat indah bagi saya, keluarga, dan teman-teman saya. Semua orang di sekitar saya, momen yang indah,'' seru pemain muda Feyenoord itu setelah menandatangani kontrak.

“Saya merasa semakin baik dan semakin sering mendapat kesempatan bermain. Itu memberi perasaan yang baik. Dan itu juga merupakan hadiah yang indah dengan kontrak ini,” kata Van den Elshout merujuk pada perjanjian jangka panjang barunya di Rotterdam-Zuid.

Pemain kelahiran Den Haag ini baru-baru ini tampil dalam De Klassieker melawan Ajax. ''Itu adalah impian sejak kecil, apalagi bisa bermain untuk Feyenoord. Tapi De Klassieker memang berdampak pada saya, karena saya berada di lapangan. Namun, saya sangat bangga bisa bermain dalam De Klassieker dengan seragam Feyenoord.''