Javi López akan menjadi bek kiri baru Feyenoord. Pemain Spanyol berusia 24 tahun itu saat ini terikat kontrak dengan Real Sociedad.

Hal itu dilaporkan Feyenoord Transfermarkt. López tampaknya diperbolehkan pergi dari San Sebastián dan klub Rotterdam itu mempertimbangkan untuk meminjamnya.

Feyenoord memang memiliki masalah di posisi bek kiri. Jordan Bos baru akan kembali dalam beberapa bulan, sementara Gijs Smal baru-baru ini untuk pertama kalinya kembali berada di lapangan latihan.

Karena alasan itu, Thijme Wessels yang berusia 19 tahun masuk dalam skuad pertandingan pada Minggu. Feyenoord membuka VriendenLoterij Eredivisie dengan laga tandang melawan Sparta.

López menembus tim utama sebagai pesepakbola profesional di Deportivo Alavés. Dua tahun lalu, Real Sociedad membayar sekitar 6,5 juta euro untuk merekrutnya.

Pemain kidal itu gagal merebut tempat reguler di starting XI. Karena itu, ia dipinjamkan ke Real Oviedo pada musim lalu.

Di Real Sociedad, López masih terikat kontrak hingga pertengahan 2030. Transfermarkt menaksir nilai bek sayap itu sebesar 5 juta euro.