Feyenoord mengambil keputusan mengejutkan terkait Giovanni van Bronckhorst

Kembalinya Giovanni van Bronckhorst ke Feyenoord tampaknya tidak mungkin terjadi, demikian dilaporkan oleh Algemeen Dagblad. Mantan pelatih dan ikon klub tersebut masih disebut-sebut dalam beberapa pekan terakhir sebagai kandidat untuk peran manajerial di klub asal Rotterdam itu, namun menurut pengamat Feyenoord Mikos Gouka, hal tersebut kini hampir pasti tidak akan terwujud.

Setelah perubahan terbaru di jajaran pucuk pimpinan Feyenoord, dicari struktur organisasi baru. Dalam konteks itu, nama Van Bronckhorst juga muncul, yang dengan pengalamannya dan latar belakang klubnya dapat memainkan peran pendukung di samping direktur teknis Dévy Rigaux.

Namun, tidak ada lagi pembicaraan mengenai kembalinya dia secara nyata. Menurut AD, komisaris Toon van Bodegom telah secara pribadi menghubungi lingkaran dalam Van Bronckhorst, tetapi tidak ada tanggapan lebih lanjut dari pihak Feyenoord.

Dengan demikian, pintu untuk posisi baru bagi mantan pelatih sukses tersebut di Feyenoord tampaknya telah tertutup secara definitif. Para pengambil keputusan di dalam klub saat ini dilaporkan telah memiliki visi lain untuk struktur organisasi.

Keseimbangan kekuasaan di dalam Feyenoord dalam beberapa waktu terakhir semakin bergeser ke arah jajaran direksi baru. Menurut surat kabar tersebut, Direktur Utama Robert Eenhoorn dan Rigaux telah secara tegas memegang kendali dalam hal arah olahraga dan organisasi klub.

Van Bodegom dilaporkan menyadari pergeseran hubungan kekuasaan tersebut. Akibatnya, dalam rencana saat ini tidak ada lagi ruang yang jelas untuk posisi sepak bola yang menonjol di samping struktur direksi yang ada.

Bagi Van Bronckhorst, hal ini berarti kembalinya ke De Kuip untuk sementara tidak akan terjadi. Mantan pemain internasional ini telah lama dipandang sebagai kandidat yang dapat memberikan nilai tambah dengan pengalaman dan statusnya di dalam klub, namun gagasan tersebut tampaknya telah ditinggalkan.

Van Bronckhorst juga tidak masuk dalam pertimbangan sebagai pelatih baru, setelah Robin van Persie dipecat.