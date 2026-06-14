Feyenoord mengajukan tawaran kepada bek yang pernah bermain untuk FC Barcelona

Feyenoord telah mengajukan tawaran pertama kepada Mika Mármol, demikian dilaporkan FR12.nl pada hari Minggu. Bek tengah berusia 24 tahun dari klub Spanyol Las Palmas ini kontraknya akan segera berakhir, sehingga menjadikannya opsi yang menarik bagi direktur teknis Dévy Rigaux.

Mármol, yang juga bisa bermain sebagai bek kiri, masuk dalam daftar incaran beberapa klub. Kini Feyenoord tinggal menunggu apakah bek serba bisa asal Spanyol ini tertarik untuk pindah ke Belanda.

Bek yang diincar Feyenoord ini sempat menjadi bagian dari akademi muda FC Barcelona di masa mudanya dan kembali ke juara Spanyol tersebut beberapa tahun kemudian. Melalui tim B, ia masuk ke tim utama, di mana ia bermain selama satu menit pada musim 2021/22.

Setelah petualangan di FC Andorra, Mármol direkrut oleh Las Palmas, yang berkompetisi di Segunda División. Bek tersebut menjalani musim yang solid bersama klub yang finis di peringkat kelima di kasta kedua Spanyol.

Menurut FR12.nl, Feyenoord menghadapi persaingan dari Olympiakos dan beberapa klub dari Jerman. Mengingat status bebas transfernya yang semakin dekat, diperkirakan minat terhadap Mármol akan meningkat dalam beberapa minggu ke depan.

Jurnalis Mounir Boualin melaporkan bahwa Mármol juga masuk dalam daftar incaran PSV, namun minat tersebut telah diturunkan intensitasnya. Klub asal Eindhoven tersebut memantau perkembangan seputar dirinya dari belakang layar.

Mármol telah tampil dalam tujuh pertandingan internasional junior bersama timnas Spanyol. Ia belum pernah bermain di tim utama juara Eropa saat ini. Transfermarkt memperkirakan nilai transfer bek setinggi 1,83 meter ini sebesar sepuluh juta euro.

Barcelona tidak dapat menggunakan opsi pembelian kembali yang telah disepakati sebelumnya karena kontrak Mármol akan berakhir. Mulai 30 Juni, pemain asal Spanyol ini bebas untuk pindah ke mana pun ia mau. Pada tahun 2024, ia juga sempat menjadi incaran Feyenoord sebagai calon pengganti Dávid Hancko, yang setahun kemudian bergabung dengan Atlético Madrid.