'Feyenoord menerima tawaran yang sangat tinggi dari Arab Saudi'

Anis Hadj Moussa menjadi incaran utama Al-Ahli. Menurut Foot Mercato, klub papan atas Arab Saudi tersebut telah mengajukan tawaran yang sangat besar untuk pemain sayap Feyenoord berusia 24 tahun itu, yang diproyeksikan sebagai penerus bintang top Riyad Mahrez.

Berita ini berasal dari Santi Aouna dan Kevin Massampu. Menurut kedua jurnalis Prancis tersebut, Al-Ahli telah menjadikan Hadj Moussa sebagai prioritas utama dan saat ini sudah ada proposal besar yang diajukan ke De Kuip. Tidak ada rincian yang diberikan mengenai besaran tawaran tersebut. Pemain asal Aljazair ini masih terikat kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2030.

Dengan kemungkinan transfer ini, Al-Ahli bersiap menghadapi kepergian Mahrez. Pemain Aljazair berpengalaman tersebut masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027, namun kemungkinan akan mengakhiri kontraknya minggu ini.

Pemain sayap ini sudah lama menarik minat dari dalam dan luar negeri. Sebelumnya, klub-klub seperti Chelsea, Lille OSC, dan Olympique Marseille disebut-sebut sebagai pihak yang tertarik. Meskipun minat tersebut belum terwujud secara konkret, kini Al-Ahli tampaknya serius untuk melangkah lebih jauh.

Hadj Moussa menjalani musim yang luar biasa di Rotterdam dan berhasil menarik perhatian secara signifikan. Di VriendenLoterij Eredivisie, ia mencetak sebelas gol dan tujuh assist dalam tiga puluh pertandingan. Di semua kompetisi, ia mencatatkan empat belas gol dan tujuh assist dalam empat puluh pertandingan resmi.

Menurut Transfermarkt, nilai pasar Hadj Moussa saat ini mencapai 23 juta euro. Pemain sayap ini saat ini sedang membela tim nasional Aljazair di Piala Dunia, di mana negaranya akan bertanding melawan Swiss pada babak 16 besar hari Jumat.