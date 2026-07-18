Feyenoord menerima tawaran yang lebih tinggi dari TSG Hoffenheim

TSG Hoffenheim terus berupaya mendatangkan Leo Sauer, demikian dilaporkan FR12. Klub Bundesliga tersebut telah mengajukan tawaran yang lebih baik kepada Feyenoord akhir pekan ini dan berharap dapat mencapai kesepakatan mengenai transfer pemain sayap berusia 20 tahun tersebut. Pembicaraan antara kedua klub saat ini masih berlangsung.

Klub asal Jerman tersebut sebelumnya telah menghubungi Feyenoord di De Kuip pada periode bursa transfer ini, namun tawaran pertama dinilai tidak memadai oleh Feyenoord. Hoffenheim tidak menyerah dan berusaha meyakinkan pihak Rotterdam dengan mengajukan tawaran finansial baru.

Sauer sendiri bersikap positif terhadap kepindahan ke Jerman. Pemain internasional Slovakia ini memandang Hoffenheim sebagai langkah menarik berikutnya dalam kariernya, terutama karena klub tersebut menjanjikan waktu bermain yang lebih teratur di Bundesliga.

Feyenoord berada dalam posisi tawar yang kuat. Kontrak Sauer di De Kuip masih berlaku hingga pertengahan 2028, sehingga klub asal Rotterdam tersebut tidak berada di bawah tekanan untuk menyetujui kepindahannya. Transfer hanya akan dibahas jika tawaran tersebut memenuhi persyaratan finansial Feyenoord.

Pemain asal Slovakia ini didatangkan dari MSK Zilina pada musim panas 2023 dengan biaya transfer yang tidak terlalu besar. Setelah masa peminjaman di NAC Breda, ia berhasil menjadi pemain andalan dalam skuad Feyenoord dan bahkan berkembang menjadi pemain timnas Slovakia.

Musim lalu, Sauer tampil dalam total 44 pertandingan resmi untuk Feyenoord. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, penyerang ini mencetak enam gol dan memberikan enam assist. Di Eredivisie, ia bermain dalam 20 pertandingan, di mana ia mencetak tiga gol dan memberikan dua assist.

Saat ini, Sauer sedang menjalani pemulihan dari cedera. Pemain sayap tersebut tetap menjadi bagian dari pemusatan latihan Feyenoord di Belgia dan merupakan satu-satunya pemain yang cedera yang ikut dalam rombongan.

Nilai pasar Sauer diperkirakan sebesar tujuh juta euro menurut Transfermarkt.