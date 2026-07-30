Feyenoord menerima tawaran pertama untuk Read dari Serie A

AS Roma secara resmi telah menghubungi Feyenoord untuk Givairo Read, demikian dipastikan FR12.nl pada Kamis. Klub Serie A itu sudah melayangkan tawaran pertama, berupa paket total yang nilainya lebih tinggi daripada yang baru-baru ini ditawarkan Nottingham Forest.

Besaran pasti yang ingin dibayarkan AS Roma untuk Read dan untuk berapa musim ia bisa menandatangani kontrak masih belum diketahui. Bek kanan Feyenoord itu kabarnya terbuka dengan tantangan di tim peringkat ketiga Serie A musim lalu.

Nottingham Forest sangat ingin merekrut Read dan sudah mencapai kesepakatan lisan dengan manajemennya. Bek tersebut bisa menandatangani kontrak di Inggris hingga pertengahan 2031. Read bisa mengantongi 20 juta euro dalam lima musim, di luar bonus.

Klub Inggris itu sudah mengajukan beberapa proposal, dengan tawaran terakhir sebesar 21 juta euro. Namun, Feyenoord menginginkan lebih untuk Read, yang masih terikat kontrak tiga musim lagi di De Kuip. Kini tinggal menunggu apakah tawaran AS Roma cukup menarik untuk mewujudkan kesepakatan.

Mantan direktur teknik Dennis te Kloese juga menegaskan kepada De Telegraaf bahwa tidak ada klausul yang disepakati sehingga Read bisa hengkang dari Feyenoord dengan nilai 25 juta euro.

Feyenoord melihat Read sebagai pemain masa depan. Karena itu, klub Rotterdam tersebut ingin membuka kembali kontraknya yang masih berjalan, menaikkan nilainya, dan memperpanjangnya. Idenya adalah mempertahankannya setidaknya satu tahun lagi di Belanda.

Read musim lalu mendapat minat serius dari Manchester City dan Bayern Munchen. Namun, ketertarikan itu tidak berujung pada transfer besar ke salah satu dari kedua klub tersebut.