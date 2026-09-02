Feyenoord menerima tawaran 30 juta untuk Hadj Moussa

Al-Ittihad telah mengajukan tawaran sebesar 30 juta euro kepada Feyenoord untuk Anis Hadj Moussa. Hal ini dipastikan jurnalis Santi Aouna pada Rabu. Masih belum jelas apakah klub Rotterdam itu akan menerima tawaran tersebut.

Klub-klub Belanda dapat merekrut pemain hingga Rabu, 2 September, pukul 23.59. Al-Ittihad, melihat aturan transfer di Saudi Pro League, memiliki waktu hingga 6 September untuk membeli pemain.

Algemeen Dagblad baru-baru ini melaporkan bahwa Hadj Moussa telah menolak tawaran dari Saudi Pro League. Penyerang sayap itu disebut lebih tertarik pada petualangan di Premier League.

Kini, sudah tidak mungkin lagi bagi Hadj Moussa untuk menandatangani kontrak dengan klub Inggris, karena bursa transfer di Premier League telah ditutup. Al-Ittihad berharap dapat memanfaatkan situasi itu dengan tawaran 30 juta euro.

Hadj Moussa dalam waktu belakangan dikaitkan dengan sejumlah klub. Di antaranya Besiktas, Borussia Dortmund, Aston Villa, dan Sporting Portugal disebut-sebut, tanpa ada kesepakatan yang tercapai.

Penyerang sayap itu masih terikat kontrak di Feyenoord hingga pertengahan 2030. Nilai yang saat ini diberikan Transfermarkt kepada Hadj Moussa adalah 23 juta euro.

Feyenoord kini sudah merekrut Reiss Nelson, meski itu lebih untuk sisi kiri. Penyerang sayap tersebut berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Arsenal dan sebelumnya sempat bermain di De Kuip.