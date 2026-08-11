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Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

Feyenoord mendapat kabar luar biasa dari pemain kuncinya: tidak ada transfer musim panas ini

Transfers
Feyenoord
G. Read

Givairo Read tidak lagi memikirkan kepindahan dari Feyenoord, demikian dilaporkan jurnalis Joost Blaauwhof dari Voetbal International.

Bek yang baru berusia 20 tahun itu menjalani pembicaraan pada musim panas ini dengan AS Roma dan Nottingham Forest. Namun, tak satu pun dari kedua klub tersebut mengajukan tawaran yang cukup bagi Feyenoord.

Karena itu, Read memutuskan untuk bermain satu musim lagi di De Kuip. Menurut Blaauwhof, kepercayaannya kepada pelatih Giovanni van Bronckhorst sangat besar.

“Fokusnya sepenuhnya tertuju pada persaingan memperebutkan trofi bersama klub Rotterdam,” tambah sang jurnalis.

Read masih terikat kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2029. Karena itu, direktur teknik Devy Rigaux juga tidak terburu-buru untuk menjual bek kanan tersebut.

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Meski usianya masih muda, Read sudah memainkan 55 pertandingan resmi untuk Feyenoord. Dalam periode itu, ia mencatatkan lima gol dan 11 assist.

Transfermarkt memperkirakan nilai Read sebesar 25 juta euro. Feyenoord merekrutnya pada 2023 dengan biaya kompensasi pembinaan dari FC Volendam.

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