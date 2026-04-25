Feyenoord mendapat jawaban yang sangat jelas dari Robert Eenhoorn

Persaingan kekuasaan di dalam Feyenoord semakin memanas seiring dengan lowongnya posisi direktur utama. Robert Eenhoorn telah memberi tahu pihak Feyenoord bahwa ia bersedia mengisi posisi tersebut, demikian dilaporkan oleh Algemeen Dagblad. Di sisi lain, Robin van Persie berharap Dick Advocaat dapat bertahan lebih lama.

Di dalam dewan komisaris, pendapat terbagi mengenai kedatangan Eenhoorn, demikian digambarkan oleh pengamat Feyenoord, Mikos Gouka. Alexander van der Lely dan Rob Tromp dianggap sebagai pendukung vokal mantan direktur AZ tersebut, sementara Eelco Blok dan Toon van Bodegom kurang meyakini. Di kalangan pendukung, Eenhoorn justru dianggap sebagai kandidat impian mutlak.

Di balik layar, pengaruh Sjaak Troost juga masih berperan. Meskipun secara resmi ia tidak lagi menjadi bagian dari dewan, masa jabatannya secara formal masih berlaku hingga awal 2027. Suaranya diperkirakan masih memiliki bobot melalui Van Bodegom.

Posisi Van Bodegom sendiri juga menjadi bahan perdebatan. Para pendukung Feyenoord lebih memilih agar ia mundur setelah masa jabatannya saat ini berakhir, karena mereka merasa ia terlalu banyak campur tangan dalam kebijakan sehari-hari. Namun, ketua dewan pengawas sendiri dilaporkan mengincar masa jabatan ketiga, yang akan menjadi langkah yang tidak biasa.

Sementara itu, Van Bodegom tetap mendukung penuh pelatih Van Persie. Meskipun performa tim mengecewakan musim ini, pimpinan klub terutama menunjuk pada banyaknya cedera sebagai alasan. Rencana untuk merombak staf medis dan kinerja secara menyeluruh sudah siap.

Jika Van Persie tetap bertahan musim depan, klub ingin agar Advocaat tetap terlibat lebih lama sebagai penasihat. Meskipun sebelumnya diperkirakan ia akan hengkang setelah laga melawan PEC Zwolle, pelatih berpengalaman itu kini terbuka untuk perpanjangan kontrak. “Saya sangat menginginkannya,” kata Van Persie, yang menjalin komunikasi dengannya setiap hari.

Giovanni van Bronckhorst juga disebut-sebut sebagai calon penguat dalam peran teknis. Mantan pelatih klub tersebut saat ini terikat kontrak dengan Liverpool, namun kepergiannya bisa dibicarakan. Namun, menurut orang-orang terdekatnya, langkah konkret belum diambil.