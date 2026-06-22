Feyenoord mencapai kesepakatan prinsip terkait penyerang

Nacho Ferri tampaknya akan segera bergabung dengan Feyenoord. FR12.nl melaporkan pada hari Senin bahwa klub asal Rotterdam tersebut telah mencapai kesepakatan prinsip dengan KVC Westerlo terkait transfer penyerang berusia 21 tahun asal Spanyol itu. Namun, belum ada informasi mengenai besaran biaya transfernya.

Secara garis besar, kedua klub telah mencapai kesepakatan. Kini tinggal menyelesaikan detail terakhir dari transfer musim panas ini untuk Ferri, yang masih terikat kontrak selama tiga musim dengan klub Belgia tersebut. Pemain asal Spanyol ini baru-baru ini telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Feyenoord.

Ferri sesuai dengan profil yang ditetapkan Feyenoord terkait kedatangan penyerang baru. Penyerang muda ini memiliki tinggi 1,92 meter, kuat dalam duel udara, dan selalu bersedia bekerja keras. Pemain yang diincar ini mencatatkan persentase 64 persen dari semua pemain di Jupiler Pro League yang terlibat dalam setidaknya 100 duel udara musim lalu.

Westerlo sering menggunakan Ferri sebagai titik tumpu serangan musim lalu, terutama karena kualitas fisiknya. Gaya permainannya yang agresif dalam menekan lawan serta daya lari yang tinggi, menurut Feyenoord, sesuai dengan intensitas yang diinginkan klub untuk musim mendatang.

Pelatih Giovanni van Bronckhorst ingin memberi Ferri kesempatan di Feyenoord untuk terus berkembang sebagai penyerang. Terutama dalam hal penyelesaian akhir, masih banyak ruang untuk berkembang bagi Ferri, yang menutup musim lalu dengan sebelas gol dalam 37 pertandingan di semua kompetisi.

Ferri baru saja menyelesaikan satu musim bersama Westerlo, yang membelinya dari Eintracht Frankfurt pada 2025 dengan harga satu setengah juta euro. Saat ini, Transfermarkt memperkirakan nilai transfernya mencapai enam juta euro.

Penyerang muda ini menempuh pendidikan di akademi pemuda Montaverner, FC Ontinyent, dan UD Alzira, sebelum direkrut oleh Frankfurt pada tahun 2021. Kedatangannya tampaknya tidak terkait dengan masa depan Ayase Ueda, yang diminati oleh klub-klub dari Liga Premier dan Bundesliga.