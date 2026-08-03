Feyenoord mencapai kesepakatan dengan Nikolaus Wurmbrand

Feyenoord hampir merekrut Nikolaus Wurmbrand. Menurut FR12, klub Rotterdam itu sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan penyerang sayap milik SK Rapid Wien tersebut.

Kini Feyenoord masih harus mencapai kesepakatan dengan klub asal Austria itu. Namun, hal itu tampaknya masih akan memakan waktu, karena menurut FR12, direktur teknis Dévy Rigaux baru akan mengajukan tawaran resmi setelah terjadi transfer keluar dalam jumlah besar.

Givairo Read saat ini tampaknya menjadi kandidat paling memungkinkan untuk itu. AS Roma siap melangkah jauh untuk mendapatkan bek kanan bertalenta tersebut, tetapi sejauh ini belum memenuhi harga yang dipatok Feyenoord untuknya. Kabarnya, angka itu berada di atas 30 juta euro.

Wurmbrand pada dasarnya adalah seorang winger kanan, tetapi juga bisa bermain di posisi lain di lini depan. Pemain yang sudah dua kali membela timnas Austria itu memang sama bagusnya dengan kedua kaki.

Transfer ini, meski sudah ada kesepakatan pribadi, masih jauh dari kata pasti. Brentford, Anderlecht, dan Real Sociedad juga memantau situasinya dengan saksama, tetapi sejauh ini belum mengambil langkah konkret.

Berapa yang harus dibayar Feyenoord untuk memboyong Wurmbrand masih belum jelas, tetapi kemungkinan besar jumlahnya mencapai beberapa juta. Penyerang sayap itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028 dan menurut Transfermarkt memiliki nilai sebesar 5 juta euro.

Feyenoord tengah gencar mencari tambahan kekuatan setelah kepergian Leo Sauer ke VfB Stuttgart. Selain itu, Aymen Sliti dipinjamkan ke Excelsior dan bukan tidak mungkin Anis Hadj Moussa juga akan pindah pada musim panas ini.