Feyenoord telah mencapai kesepakatan dengan Florian Kastenmeier, demikian dipastikan FR12.nl pada Selasa. Kiper berusia 30 tahun itu datang ke Rotterdam dengan status bebas transfer dan diperkirakan akan segera diperkenalkan di De Kuip.

Kastenmeier memang sudah cukup lama masuk radar Feyenoord, yang mencari pesaing untuk pilihan utama Tjark Ernst. Selain itu, klub asal Rotterdam itu juga berharap bisa memanfaatkan pengalaman Kastenmeier.

Kastenmeier mencatatkan total 228 pertandingan resmi bersama Fortuna Düsseldorf dalam tujuh tahun terakhir, sebelum pergi dengan status bebas transfer pada 1 Juli. Sepanjang kariernya, sang penjaga gawang telah tampil dalam 359 laga.

Kiper baru Feyenoord itu terutama bermain di 2. Bundesliga, dengan catatan 194 pertandingan. Selain itu, ia juga membukukan tujuh belas laga di Bundesliga dan lima belas pertandingan di DFB-Pokal.

Kiper setinggi 1,90 meter itu mampu mencatatkan 55 clean sheet, tetapi juga kebobolan 320 gol.

Pada musim lalu, Kastenmeier merupakan kiper utama Fortuna Düsseldorf. Ia tidak mampu mencegah degradasi ke level ketiga Jerman.

Hertha BSC juga meminati Kastenmeier, tetapi ia memilih Feyenoord. Ia bisa masuk skuad untuk pertama kalinya pada laga tandang melawan NEC, Sabtu nanti.