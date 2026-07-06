Feyenoord memperkenalkan tiga pemain baru sekaligus

Staf teknis Giovanni van Bronckhorst di Feyenoord kini telah lengkap. Rody Hoegee, Justin Merz, dan Davey van den Berg juga akan mendukung pelatih yang kembali itu di De Kuip.

Merz yang berusia 33 tahun akan menjadi pelatih kiper baru di Rotterdam-Zuid dan dengan demikian menggantikan Jyri Nieminen yang hengkang musim panas ini.

Merz, yang telah mengumpulkan pengalaman sejak usia muda di klub-klub seperti 1. FC Union Berlin, TSG Hoffenheim, dan RSC Anderlecht, bergabung dari klub Denmark Brøndby IF.

Hoegee yang berusia 49 tahun bergabung sebagai pelatih tendangan bebas dan direkrut dari klub Spanyol UD Castellón.

Bagi Hoegee, ini berarti kembali ke tempat asalnya. Antara tahun 1992 dan 1995, ia pernah bermain di akademi pemuda Feyenoord.

Van den Berg yang berusia 33 tahun akan mengemban peran baru. Ia akan bertugas membimbing para talenta yang berasal dari Feyenoord Academy dan siap untuk naik ke tim utama Feyenoord.

Ia telah bertahun-tahun bekerja di akademi pemuda Rotterdam dan merupakan sosok yang tidak asing lagi di Varkenoord.