Feyenoord memperkenalkan direktur teknis Dévy Rigaux

Feyenoord telah mengonfirmasi kedatangan Dévy Rigaux sebagai direktur teknis baru pada hari Selasa. Pria asal Belgia berusia 38 tahun ini pindah dari Club Brugge dan akan mulai bertugas di Rotterdam pada 1 Juni. Di Feyenoord, Rigaux akan menggantikan Dennis te Kloese, yang akan hengkang ke klub Meksiko CF Monterrey pada musim panas ini setelah lebih dari empat tahun mengabdi.

Rigaux telah bekerja di Club Brugge sejak 2009. Ia memulai kariernya sebagai pelatih muda dan naik pangkat menjadi direktur urusan sepak bola di klub Belgia tersebut. Kini, tantangan baru menantinya di luar negeri.

Selama lebih dari dua tahun Rigaux menjabat sebagai direktur urusan sepak bola di Club Brugge, klub tersebut meraih beberapa gelar. Baik pada musim 2023/24 maupun musim ini, gelar juara liga berhasil diraih, dan pada musim 2024/25, Club Brugge memenangkan Croky Cup.

Sabtu lalu telah diumumkan bahwa Feyenoord telah menunjuk Robert Eenhoorn, yang hingga musim lalu bekerja di AZ, sebagai direktur umum. Ia juga merupakan pengganti Te Kloese, yang selain urusan teknis juga menangani urusan umum klub asal Rotterdam tersebut.

"Kami sangat senang dengan kedatangan Dévy," kata Toon van Bodegom, ketua Dewan Komisaris di Feyenoord, seperti yang tercatat di situs web klub. "Proses pencarian direktur teknis tentu saja sudah berlangsung cukup lama dan sebagai pimpinan klub, kami telah meninjau dan berbicara dengan berbagai calon potensial. Dengan kepergian Dennis te Kloese dan mendekatnya musim transfer musim panas, tentu saja penting bagi kami untuk segera menyelesaikan proses seleksi untuk posisi ini."

"Dengan Dévy Rigaux, kami mendatangkan salah satu pembuat kebijakan teknis yang paling dihormati di dunia sepak bola Eropa. Di Club Brugge, ia telah membuktikan memiliki insting yang luar biasa dalam mengidentifikasi talenta muda yang menjanjikan. Ia juga berbagi visi yang kami anut di Feyenoord: bahwa akademi muda adalah urat nadi klub. Karena itu, kami yakin Rigaux adalah orang yang tepat untuk menyempurnakan kebijakan teknis dan mendorong Feyenoord ke level baru dalam hal prestasi olahraga."

Dalam pesan tersebut, Rigaux juga menanggapi penunjukannya. "Feyenoord adalah klub yang luar biasa untuk memulai karier. Di De Kuip terdapat fondasi yang kokoh, akademi muda di Varkenoord dipenuhi talenta, dan di bidang olahraga telah diraih berbagai prestasi. Kini giliran saya untuk melanjutkan hal tersebut. Ini adalah tantangan yang luar biasa yang akan saya hadapi dengan sepenuh hati."