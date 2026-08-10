Di Feyenoord, ketenangan sepenuhnya telah kembali, demikian kesimpulan yang disampaikan di meja Rondo di Ziggo Sport. Dengan pelatih baru, direktur umum, dan direktur teknik baru, situasi di Rotterdam-Zuid tiba-tiba terlihat jauh lebih cerah.

Minggu lalu, tim asuhan Giovanni van Bronckhorst menang dengan susah payah pada laga pembuka musim melawan Sparta Rotterdam (0-1), tetapi di beberapa fase permainan mereka tampil sangat baik. Khususnya Luciano Valente dan Gjivai Zechiël yang dinilai tampil menonjol secara positif oleh Theo Janssen dan Wim Kieft.

Namun, pujian terutama ditujukan kepada Van Bronckhorst. “Kalau saya melihat dia duduk di sana, saya jadi senang,” kata Janssen. “Dia memancarkan begitu banyak ketenangan, begitu banyak kelas. Ya, dia sangat cocok untuk Feyenoord. Tolong biarkan dia tetap di sana 10 tahun lagi. Ini pas.”

Selain itu, Youri Mulder juga terkesan dengan kerja direktur teknik Dévy Rigaux sejauh ini. Dengan perekrutan yang terarah, susunan tim sejauh ini tampak solid, dan transfer pemain keluar juga terlihat ditangani dengan cermat.

“Mereka menjual Sauer itu seharga 15 juta... Itu benar-benar hebat!” kata Mulder. “Kerja bagus dari direktur teknik baru itu (Dévy Rigaux, red.). Stuttgart... Ya, Anda hampir berpikir: apa yang dilakukan Stuttgart?”

Mulder - yang juga merupakan direktur teknik di Schalke 04 - menjelaskan keraguannya. “Ya, saya tidak tahu. Menurut saya Sauer memang bagus, tetapi saya rasa secara fisik dia belum siap untuk Bundesliga.”

“Tetapi Stuttgart memang selalu melakukan pembelian yang sangat bagus, misalnya dengan El Khannouss,” tambahnya. “Untuk dia, saya juga tidak pernah menyangka bahwa secara fisik dia punya potensi seperti itu, tetapi dia benar-benar tampil sangat baik. Saya sangat penasaran apakah Sauer akan berhasil.”