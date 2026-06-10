'Feyenoord mematok harga selangit untuk Ueda yang sangat diminati'

Ayase Ueda menjadi incaran banyak klub setelah meraih gelar top skor di Vriendenloterij Eredivisie. Surat kabar Inggris Yorkshire Post melaporkan pada Rabu bahwa penyerang Feyenoord ini sedang dipantau oleh tak kurang dari tiga klub dari Liga Premier.

Everton dilaporkan sangat tertarik pada penyerang Jepang yang bermain untuk Feyenoord tersebut. Selain itu, Ueda juga masuk dalam daftar incaran sesama klub Liga Inggris, Leeds United dan Brighton & Hove Albion.

Menurut surat kabar tersebut, Everton dilaporkan bersedia membayar antara 22 hingga 24 juta euro untuk Ueda, yang memiliki kontrak berlanjut di Feyenoord hingga pertengahan 2028. Di sisi lain, Feyenoord dilaporkan menargetkan angka antara 30 hingga 35 juta euro.

Leeds dan Brighton mengikuti perkembangan seputar Ueda dengan penuh minat. Kedua klub ingin berinvestasi pada seorang penuntas peluang sejati dan melihat pemain internasional Jepang ini sebagai sosok yang mampu bersaing di level Liga Premier.

Ueda (27) menutup musim dengan total 26 gol dalam 40 pertandingan di semua kompetisi. Penampilan gemilang dan banyaknya gol tersebut telah menarik minat dari Premier League, meskipun masih harus menunggu tawaran awal dari salah satu dari tiga klub tersebut.

Jika Ueda tampil gemilang bersama Jepang di Piala Dunia, maka kemungkinan besar harga transfernya akan naik secara signifikan. Transfermarkt memperkirakan nilai transfernya saat ini sebesar tujuh belas juta euro.

Ueda sedang sibuk mempersiapkan diri bersama timnas Jepang untuk pertandingan pembuka Piala Dunia melawan timnas Belanda. Pertandingan di Dallas Stadium di Arlington akan dimulai pada Minggu pukul 22:00 waktu Belanda.