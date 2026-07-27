Feyenoord ingin mencegah kepergian dan mengajukan tawaran kontrak

Feyenoord telah mengajukan tawaran kontrak baru kepada Gjivai Zechiël, demikian dilaporkan Feyenoord Transfermarkt pada Senin. Klub Rotterdam itu ingin mengikat sang gelandang lebih lama dan membuat kesepakatan mengenai kemungkinan transfer di masa depan. Tampaknya ini berkaitan dengan klausul pelepasan.

Untuk berapa musim Zechiël bisa memperpanjang kontraknya dan apa syarat-syarat dalam kontrak tersebut, masih belum diketahui. Gelandang berusia 22 tahun itu saat ini masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028.

Feyenoord ingin mencegah sang gelandang meninggalkan De Kuip pada musim panas ini. Lille OSC sudah menawarkan 10 juta euro di luar bonus, tetapi tawaran itu dengan cepat ditolak.

Zechiël telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Lille. Feyenoord, dan khususnya pelatih Giovanni van Bronckhorst, melihat sang pemain akan memegang peran penting untuk musim depan.

Feyenoord juga sudah beberapa pekan tidak lagi berbicara dengan klub Prancis tersebut. Klub Rotterdam itu ingin menunjukkan kepercayaan kepada Zechiël dan mengirimkan sebuah sinyal melalui tawaran ini.

Menurut Transfermarkt, gelandang muda itu saat ini bernilai 10 juta euro. Musim lalu, ia dipinjamkan Feyenoord ke FC Utrecht.