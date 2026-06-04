Feyenoord ingin memperpanjang kontrak Jerayson Hoepel, tetapi ia memilih klub baru yang menarik perhatian

Jerayson Hoepel akan melanjutkan kariernya di FC Volendam, demikian dilaporkan situs penggemar 1908. Pemain sayap berusia 18 tahun ini secara sadar memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir di Feyenoord. Sebelumnya, Hoepel dikaitkan dengan Ajax dan AZ.

Dengan demikian, Hoepel akan bermain di Divisi Keuken Kampioen. Menurut Feyenoord Youth Watcher yang biasanya memiliki informasi akurat, pemain asal Amsterdam ini sebenarnya bisa menandatangani kontrak baru, tetapi ia memilih jalur yang berbeda.

Feyenoord merekrut Hoepel pada 2018 dari AVV Zeeburgia. Setelah delapan tahun, ia memilih untuk meninggalkan Varkenoord.

Muy Manero menempatkan Hoepel di Volendam. Kemungkinan penyerang Feyenoord U-19 ini langsung bergabung dengan tim utama.

Sabtu mendatang, Hoepel akan memainkan pertandingan terakhirnya bersama Feyenoord U-19, dalam perebutan gelar juara nasional melawan AZ. Pertandingan tersebut akan digelar pada pukul 12.15 di Varkenoord.

Sebelumnya, Feyenoord berhasil memperpanjang kontrak rekan setimnya, Sam Roovers (18), yang akan berakhir. Ia menandatangani kontrak baru hingga pertengahan 2029.

Dalam beberapa minggu ke depan, akan jelas juga apa yang akan dilakukan Kelvin Neijenhuis (18). Striker berbakat tersebut dilaporkan telah berbicara dengan NEC Nijmegen.