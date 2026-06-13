'Feyenoord ingin Giovanni van Bronckhorst menjabat dalam peran baru'

Feyenoord sedang mengupayakan reuni yang menarik di De Kuip. Klub asal Rotterdam tersebut telah menghubungi Sipke Hulshoff untuk posisi pelatih kepala dan juga mempertimbangkan kembalinya Giovanni van Bronckhorst sebagai asisten pelatih, demikian dilaporkan Feyenoord Transfermarkt.

Feyenoord sedang bekerja keras untuk menyusun staf teknis untuk musim mendatang. Hulshoff dianggap sebagai kandidat utama untuk menjadi pemimpin baru Feyenoord.

Kemungkinan kedatangan Van Bronckhorst sangat bergantung pada keputusan Hulshoff. Jika pria asal Friesland berusia 51 tahun itu menyetujui tawaran Feyenoord, klub berencana untuk secara resmi mengupayakan kembalinya mantan pemain internasional tersebut.

Van Bronckhorst hampir tidak perlu diperkenalkan lagi di Rotterdam. Mantan bek kiri ini pernah menjalani masa-masa sukses sebagai pemain Feyenoord dan memimpin klub tersebut sebagai pelatih pada 2017 menuju gelar juara liga pertama dalam delapan belas tahun.

Belakangan ini, Van Bronckhorst aktif di Liverpool. Di sana, ia menjadi bagian dari staf teknis dan bekerja di level tertinggi sepak bola Inggris.

Van Bronckhorst sempat dipertimbangkan oleh Feyenoord untuk peran teknis, namun hal itu tidak jadi setelah kedatangan Dévy Rigaux sebagai direktur teknis baru. Kini, ikon klub tersebut berpotensi kembali ke De Kuip.

Van Bronckhorst pernah menjadi asisten pelatih di Feyenoord antara tahun 2011 dan 2015, dan memimpin tim sebagai pelatih kepala antara tahun 2015 dan 2019.