Feyenoord harus mengesampingkan calon pengganti Robin van Persie

Oliver Glasner akan menjadi pelatih kepala baru AC Milan, demikian dilaporkan La Gazzetta dello Sport. Dengan demikian, pelatih asal Austria berusia 51 tahun itu tampaknya tidak lagi menjadi kandidat potensial untuk menggantikan Robin van Persie di Feyenoord.

Pada hari Senin sudah jelas bahwa Glasner untuk sementara menunda minat Feyenoord. Surat kabar olahraga berwarna merah muda itu kini menulis bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Milan sudah final.

Sekarang tinggal menunggu formalitas terakhir dan kejelasan seputar Ralf Rangnick sebagai direktur teknis baru di klub asal Milan tersebut.

Glasner baru-baru ini memutuskan untuk hengkang dari Crystal Palace, di mana ia telah memberikan kontribusi yang sangat baik. Ia membawa klub tersebut meraih gelar FA Cup dan Community Shield serta baru-baru ini menjuarai Conference League.

Feyenoord menyadari bahwa merekrut Glasner tidak akan mudah dan akhirnya gagal. Pelatih sukses ini akan menandatangani kontrak yang menguntungkan di Milan.

Direktur teknis Devy Rigaux harus beralih ke kandidat lain. Feyenoord ingin segera mendapatkan kepastian mengenai pelatih baru, karena persiapan untuk musim baru akan dimulai dalam beberapa minggu ke depan.

Glasner akan menjadi pengganti Massimiliano Allegri di Milan. Setelah musim lalu berakhir, pelatih asal Italia itu dipecat karena gagal lolos ke Liga Champions.