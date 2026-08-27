Feyenoord dipasangkan dengan Inter, FC Barcelona, FC Porto, Real Betis, RB Leipzig, Galatasaray, Como, dan Viking dalam undian fase liga Liga Champions. Klub Rotterdam itu akan memainkan empat pertandingan di De Kuip dan empat kali bertandang ke markas lawan.

Feyenoord memasuki undian pada Kamis malam dari Pot 3. Klub Rotterdam itu sudah mengetahui sebelumnya bahwa mereka akan menghadapi delapan lawan berbeda: dua dari setiap pot, dengan satu laga kandang dan satu laga tandang dari masing-masing pot.

Dari Pot 1, Feyenoord bisa langsung bertemu sejumlah raksasa besar. Internazionale akan datang ke De Kuip, sementara untuk pertandingan lain dari pot tertinggi, Feyenoord akan bertandang ke markas Barcelona.

Lawan-lawan dari Pot 2 juga kini sudah diketahui. FC Porto akan bertandang ke Rotterdam untuk menghadapi Feyenoord, sementara untuk laga lainnya tim itu akan bertandang ke markas Real Betis.

Dari Pot 3 mereka sendiri, Feyenoord dipasangkan dengan RB Leipzig dan Galatasaray. Klub Jerman itu akan datang ke De Kuip, sementara Feyenoord harus melakukan perjalanan ke Turki untuk pertandingan melawan Galatasaray.

Como dan Viking melengkapi program Eropa Feyenoord. Klub Rotterdam itu akan bermain di kandang melawan Como dan menjalani pertandingan melawan Viking di laga tandang.

Fase liga dimulai pada 8, 9, dan 10 September, kemudian dilanjutkan dengan pekan pertandingan pada 13 dan 14 Oktober, 20 dan 21 Oktober, 3 dan 4 November, 24 dan 25 November, serta 8 dan 9 Desember. Setelah jeda musim dingin, dua pertandingan terakhir dijadwalkan berlangsung pada 19 dan 20 Januari serta 27 Januari, sementara UEFA akan mengumumkan jadwal pertandingan final dengan tanggal laga dan waktu kick-off yang pasti selambat-lambatnya Sabtu, 29 Agustus.

Setelah delapan pertandingan, perhitungan akhir akan dilakukan. Tim peringkat satu hingga delapan lolos langsung ke babak 16 besar, klub di posisi sembilan hingga 24 melaju ke babak play-off, dan bagi tim peringkat 25 hingga 36, musim Eropa mereka berakhir.

Lawan-lawan Feyenoord adalah: Inter (kandang), FC Barcelona (tandang), FC Porto (kandang), Real Betis (tandang), RB Leipzig (kandang), Galatasaray (tandang), Como (kandang), dan Viking (tandang).