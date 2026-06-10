Feyenoord dapat mencoret nama pelatih asal Belanda

Setelah pemecatan Robin van Persie, tampaknya Feyenoord tidak perlu mendekati Dick Schreuder. Wilco van Schaik, direktur umum NEC, menegaskan dalam tanggapannya kepada ESPN pada Rabu bahwa pelatih sukses tersebut akan tetap memimpin tim di Nijmegen pada musim depan.

Jurnalis Mounir Boualin telah melaporkan pada hari Senin bahwa Schreuder ingin melanjutkan pekerjaannya di NEC dan tidak berencana untuk hengkang secara mendadak. Dengan demikian, Feyenoord yang sedang mencari pelatih tampaknya dapat secara definitif mengesampingkan opsi ini.

''Saya bisa mengatakan bahwa dia pasti tetap tinggal,'' kata Van Schaik dengan sangat jelas saat ditanya apakah kepergian Van Persie dari Feyenoord bisa berdampak negatif bagi NEC.

''Dick sendiri sudah mengatakan hal itu,'' tegas direktur klub peringkat ketiga di Eredivisie musim lalu ini. ''Kami memiliki kontrak jangka panjang. Kami memiliki tujuan dan visi. Carlos Aalbers (manajer teknis, red.) dan Dick telah berdiskusi secara intensif dalam beberapa minggu terakhir. Saya juga berbicara dengan Dick setiap hari. Dick hanya fokus pada satu hal, yaitu tampil baik bersama NEC tahun depan."

Menurut Van Schaik, hal yang signifikan adalah bahwa Schreuder, yang memiliki kontrak berlanjut hingga pertengahan 2028 di De Goffert, untuk saat ini menolak tawaran dari klub-klub papan atas. ''Saya juga berpikir hal itu menunjukkan bahwa seorang pelatih senang bekerja di NEC, karena seorang pelatih juga dapat menampilkan diri dengan baik.''

"Tahun ini, dengan sepak bola Eropa, ini adalah kartu nama yang luar biasa bagi Dick untuk berprestasi bersama kami. Baik bagi klub, para pemain, maupun pelatih, ini sangat baik. Panggung yang ideal, juga baginya," kata direktur umum tersebut merujuk pada partisipasi klubnya di babak kualifikasi Liga Champions.

Persiapan yang baik untuk pertandingan di babak kualifikasi turnamen bernilai miliaran euro ini sangat krusial, kata Van Schaik, yang merasa senang dengan jadwal pertandingan persahabatan yang direncanakan. ''Mereka adalah klub dari liga-liga besar. Dua klub dari lima liga teratas, sesuai rencana saat ini, akan menjadi lawan kami. Kami menyadari bahwa kami menjadi lebih menarik karena berhasil finis di posisi ketiga. Klub-klub besar ingin bermain melawan kami karena kami akan berlaga di babak kualifikasi Liga Champions."