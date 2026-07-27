Rumitnya saga transfer Givairo Read kian serius. Menurut Voetbal International, Feyenoord dan bek kanan berusia 19 tahun itu kini berseberangan secara langsung, setelah klub Rotterdam tersebut juga dengan tegas menolak tawaran ketiga dari Nottingham Forest.

Nottingham Forest mengajukan proposal ketiga yang, termasuk bonus, bisa mencapai 21 juta euro. Ketika kubu Read yakin bahwa tawaran ini akan membawa Feyenoord ke meja perundingan, direktur teknik Dévy Rigaux kembali menutup pintu.

Menurut VI, ini merupakan perubahan arah yang mencolok dibandingkan kepemimpinan klub sebelumnya. Mantan direktur umum dan teknik Dennis te Kloese disebut telah memberi tahu pihak di sekitar Read bahwa nilai transfer sekitar 25 juta euro akan cukup untuk membuat kepergiannya bisa dibicarakan.

Namun, kesepakatan itu gugur dengan datangnya Rigaux. Direktur teknik yang baru tidak merasa terikat pada komitmen sebelumnya dan kabarnya meminta setidaknya 30 juta euro untuk bek berbakat tersebut, demikian laporan Algemeen Dagblad.

Hal itu memicu ketidakpahaman dari kubu Read, yang merasa klub menarik kembali sinyal-sinyal sebelumnya. Sang bek kanan sendiri juga terbuka untuk pindah. Premier League dianggapnya sebagai langkah berikutnya yang ideal, sementara Nottingham Forest telah menyiapkan kontrak lima tahun untuknya.

Riwayat cedera Read juga berperan dalam pertimbangannya. Musim lalu, ia absen selama berbulan-bulan akibat dua cedera hamstring, dan karena itu ia menyadari bahwa peluang mendapatkan transfer besar tidak akan datang kembali dengan sendirinya. Itulah sebabnya ia melihat kepindahan ke Inggris sebagai kesempatan emas.

Feyenoord memandang situasi ini dengan cara yang sangat berbeda. Klub menganggap Read sebagai salah satu pilar utama mutlak untuk musim baru. Pelatih Giovanni van Bronckhorst sangat mengandalkan bek kanan itu dan bahkan disebut mempertimbangkan untuk menjadikannya kapten.

Pertanyaan besarnya sekarang adalah bagaimana kasus ini akan berkembang selanjutnya. Nottingham Forest harus kembali dengan tawaran yang jauh lebih baik untuk mengubah sikap Feyenoord, sementara Read berharap klub tetap memperhitungkan ekspektasi yang menurut pihak di sekitarnya sebelumnya telah dibangun. Untuk sementara, pemain dan klub tampak benar-benar berada di dua sisi yang berseberangan.

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