Luciano Valente adalah kapten baru Feyenoord. Hal itu diumumkan klub Rotterdam tersebut pada Sabtu siang.

Feyenoord harus mencari kapten baru karena Timon Wellenreuther telah pindah ke VfL Wolfsburg.

Van Bronckhorst telah meninjau situasi ini dengan cermat dan memilih Valente. Gelandang berusia 22 tahun itu akan mengenakan ban kapten saat menghadapi Sparta pada Minggu.

Musim lalu, jabatan kapten menjadi topik yang banyak dibicarakan di De Kuip. Pendahulu Gio, Robin van Persie, mencopot ban kapten dari Quinten Timber dan kemudian menunjuk Sem Steijn sebagai kapten baru.

Pada Januari, tugas ini juga kembali dicopot dari Steijn. Wellenreuther pada akhirnya menuntaskan musim sebagai kapten.

Derbi kota antara Sparta dan Feyenoord dimulai pada Minggu pukul 12.15. Musim lalu, duel ini berakhir dengan skor 0-4.