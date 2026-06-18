'Feyenoord berhasil merekrut pemain senilai 10 juta euro'

Feyenoord tampaknya akan memperkuat skuadnya dengan mendatangkan bek Mika Mármol. Menurut FR12.nl, bek berusia 24 tahun dari klub Spanyol Las Palmas—yang sebelumnya diminati oleh sejumlah klub—telah mengambil keputusan dan memilih untuk pindah ke De Kuip.

Akhir pekan lalu, media tersebut telah melaporkan bahwa klub asal Rotterdam itu telah mengajukan tawaran pertama kepada Mármol. Bek yang bisa bermain sebagai bek tengah kiri maupun bek sayap kiri ini akan berstatus bebas transfer pada musim panas ini.

Setelah itu, semua tinggal menunggu. Mármol juga diminati oleh klub-klub seperti Deportivo La Coruña, SC Braga, Olympiakos, Espanyol, dan Celta de Vigo.

Kini, FR12.nl melaporkan berdasarkan informasi dari sumber terpercaya bahwa Mármol memilih Feyenoord. Kemungkinan besar, prospek mendapatkan waktu bermain dan berpartisipasi di Liga Champions memainkan peran penting dalam keputusannya.

Pada masa mudanya, Mármol sempat menjadi bagian dari akademi muda FC Barcelona dan kembali ke klub juara Spanyol tersebut beberapa tahun kemudian. Melalui tim B, ia berhasil menembus tim utama, di mana ia tampil selama satu menit pada musim 2021/22.

Setelah menjalani petualangan bersama FC Andorra, Mármol direkrut oleh Las Palmas, yang berlaga di Segunda División. Bek ini mencatatkan musim yang solid bersama klub yang finis di peringkat kelima di kasta kedua Spanyol tersebut.

Mármol telah mencatatkan tujuh penampilan internasional di level junior bersama timnas Spanyol. Ia belum pernah bermain untuk tim senior juara Eropa saat ini. Transfermarkt memperkirakan nilai transfer bek dengan tinggi 1,83 meter ini sebesar sepuluh juta euro.