Feyenoord mengincar Bojan Miovski, demikian dilaporkan Sky Sports dan The Rangers Review. Penyerang Rangers FC berusia 27 tahun itu dianggap di Rotterdam-Zuid sebagai calon pengganti Ayase Ueda, yang telah pindah ke Lille OSC. Kepindahan sementara menjadi salah satu kemungkinan.

Menurut The Rangers Review, Feyenoord pada Senin menanyakan kepada Rangers soal syarat-syarat yang memungkinkan Miovski datang ke De Kuip. Jurnalis Joshua Barrie melaporkan bahwa klub Skotlandia itu bersedia bekerja sama dalam kepindahan sementara sang penyerang.

Ueda pindah ke Prancis dengan nilai sekitar €15 juta, sehingga Feyenoord kini memiliki ruang untuk kembali mengisi posisi penyerang. Saat ini klub masih memiliki dua penyerang tengah, yakni Nacho Ferri dan Shaqueel van Persie.

Nama Miovski kini muncul kuat dalam radar Feyenoord. Sky Sports melaporkan bahwa Feyenoord sudah menjalin kontak dengan perwakilan penyerang Makedonia Utara tersebut.

Kepergian Miovski dari Rangers bukan hal yang mustahil. Klub raksasa Skotlandia itu sedang berupaya mengamankan Kevin Kelsy dari Portland Timbers, yang kini telah sukses melewati tes medisnya di Ibrox.

Jika Rangers benar-benar menuntaskan transfer Kelsy, hal itu bisa membuka pintu bagi kepergian Miovski. Sang penyerang direkrut tahun lalu seharga €3 juta dari Girona, tetapi di Skotlandia ia tidak berkembang menjadi pemain inti yang tak tergantikan.

Miovski tampil untuk Rangers dalam 26 pertandingan liga musim lalu. Dalam periode itu, pemain internasional Makedonia Utara dengan 41 caps tersebut mencetak tujuh gol dan cukup sering harus puas dengan peran sebagai pemain pengganti.

Miovski masih terikat kontrak di Rangers hingga pertengahan 2029, sehingga Feyenoord harus bernegosiasi dengan klub Skotlandia itu mengenai nilai transfer. Menurut estimasi pasar saat ini, sang penyerang memiliki nilai sekitar €2,5 juta.