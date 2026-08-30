Feyenoord berbicara dengan penyerang soal merobek kontrak

Feyenoord berbicara dengan Luka Ivanusec mengenai pemutusan kontraknya yang masih berlaku hingga pertengahan 2028, demikian dilaporkan FR12.nl berdasarkan sumber. Penyerang sayap itu tidak masuk dalam rencana masa depan klub, sehingga kedua pihak membicarakan penghentian kerja sama.

Klub dan pemain sedang berdiskusi mengenai syarat-syarat perpisahan mereka. Belum ada kesepakatan final sejauh ini. Jika kesepakatan tercapai, Ivanusec bisa mencari klub baru dengan status bebas transfer.

Ivanusec dipinjamkan Feyenoord ke klub Yunani PAOK Thessaloniki pada musim lalu. Opsi pembelian tidak diaktifkan, sehingga gelandang yang juga bisa bermain sebagai penyerang itu kembali ke Rotterdam. Kini, tampaknya ia tidak masuk dalam rencana Giovanni van Bronckhorst.

Ivanusec tidak memainkan peran apa pun untuk Feyenoord pada fase awal musim baru di Eredivisie Vriendenloterij. Pemain Kroasia itu tidak sekali pun duduk di bangku cadangan dalam tiga pertandingan liga pertama.

Feyenoord mengeluarkan dana tujuh juta euro pada 2023 untuk merekrut Ivanusec dari Dinamo Zagreb. Ia menandatangani kontrak selama lima musim dan datang ke De Kuip dengan ekspektasi tinggi.

Ivanusec mencatatkan 55 pertandingan dengan seragam Feyenoord dalam dua musim pertamanya. Setelah itu, ia menjalani masa peminjaman di Yunani agar bisa kembali mendapatkan menit bermain secara reguler.

Masa depan Ivanusec dengan demikian hampir pasti berada di luar Rotterdam. Masih belum diketahui apakah penyerang berusia 27 tahun itu sedang berbicara dengan klub lain.