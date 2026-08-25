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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Feyenoord berbicara dengan Manchester United mengenai kedatangan penyerang

Transfers
Feyenoord
Manchester United

Feyenoord berbicara dengan Manchester United mengenai kesepakatan peminjaman untuk Chido Obi, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Selasa. Klub raksasa Inggris itu bersedia memberi kesempatan kepada penyerang asal Denmark yang baru berusia delapan belas tahun itu untuk menimba pengalaman di tempat lain.

Giovanni van Bronckhorst sudah memiliki empat penyerang dalam diri Ayase Ueda, Casper Tengstedt, Shaqueel van Persie, dan Nacho Ferri. Meski demikian, upaya untuk mendatangkan Obi, yang juga memiliki kewarganegaraan Nigeria, tetap dilakukan.

Feyenoord untuk sementara memikirkan skema peminjaman. Belum diketahui apakah juga ada pembicaraan mengenai opsi pembelian untuk tahun depan. Menurut Transfermarkt, Obi saat ini bernilai lima juta euro.

Klub Rotterdam itu mungkin sedang mengantisipasi kepergian Ueda, top skor di Belanda musim lalu. Fenerbahce baru-baru ini mengajukan tawaran, tetapi penyerang Jepang itu lebih memprioritaskan Premier League.

Menurut De Telegraaf, potensi kedatangan Obi adalah kabar buruk bagi Van Persie, yang dalam beberapa pekan terakhir mendapat menit bermain lebih sedikit ketimbang Ferri. "Jika sekarang masih datang satu striker asing lain dengan usia yang sama, prospeknya tidak akan menjadi lebih baik."

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Obi direkrut Arsenal ke Inggris pada 2022. Dua tahun kemudian, ia membuat kepindahan yang sensasional ke Manchester United. Debutnya di Premier League terjadi pada Februari 2025, ketika ia menggantikan Casemiro saat menghadapi Tottenham Hotspur.

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