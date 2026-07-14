Feyenoord akhirnya mendapat kepastian dari kiper Tjark Ernst

Tjark Ernst akan menjadi kiper utama baru Feyenoord, demikian dilaporkan BILD pada Selasa pagi. Kiper berusia 23 tahun itu meninggalkan Hertha BSC dan pindah ke Rotterdam dengan nilai transfer lebih dari 5 juta euro.

Menurut Feyenoord Transfermarkt, direktur teknis Devy Rigaux telah memberikan ultimatum kepada kiper berbakat tersebut, yang sempat ragu-ragu cukup lama.

Ernst yang lahir di Stuttgart kini akhirnya memilih tantangan di luar Jerman ini. Bersama Feyenoord, ia akan tampil sebagai kiper utama di Liga Champions.

Ernst sudah tidak ikut berlatih bersama Hertha pada hari Selasa. Ia digambarkan oleh jurnalis Carsten Priefer sebagai kiper terbaik di 2. Bundesliga.

Di De Kuip, Ernst akan menjadi penerus rekan senegaranya, Timon Wellenreuther (30), yang kemungkinan akan bergabung dengan VfL Wolfsburg.

Klub Jerman yang baru saja terdegradasi itu sebelumnya juga tertarik pada Ernst, begitu pula Celtic dan Borussia Mönchengladbach.

Ernst telah tampil dalam total 97 pertandingan resmi bersama Hertha, di mana ia harus melakukan 140 penyelamatan. Ia berhasil menjaga gawangnya tetap bersih sebanyak 24 kali.