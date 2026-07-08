Feyenoord akan menerima tawaran dari Liga Premier pada hari Kamis

Nottingham Forest akan mengajukan tawaran pertama kepada Feyenoord untuk Givairo Read pada hari Kamis, demikian dilaporkan FR12.nl pada hari Rabu. Klub asal Liga Premier tersebut memandang bek kanan tersebut sebagai tambahan yang ideal untuk lini pertahanan mereka.

Read telah lama dipantau oleh berbagai klub luar negeri. Manchester City dan Bayern München sempat menunjukkan minat konkret, namun transfer besar-besaran tersebut tidak terwujud. Hal ini bisa berubah berkat minat yang ditunjukkan oleh Nottingham Forest.

Masih harus ditunggu berapa jumlah yang akan ditawarkan klub Inggris tersebut untuk Read. Bek kanan ini terikat kontrak di De Kuip hingga pertengahan 2029, sehingga Feyenoord memiliki posisi tawar yang kuat dalam pembicaraan dengan Nottingham Forest.

Bek sayap tersebut sebelumnya pada awal pekan ini tidak menutup kemungkinan kepada Voetbal International bahwa kepindahannya ke Bayern masih bisa terjadi. ''Tapi itu masih bisa terjadi. Saya tidak tahu persis bagaimana situasinya. Itu urusan agen saya. Namun, saya juga tidak perlu berbohong bahwa ada beberapa klub yang telah menunjukkan minat.''

Masa tinggal yang lebih lama di Feyenoord tentu saja masih mungkin terjadi. “Saya belum pernah menjadi juara bersama Feyenoord, itu benar-benar sebuah target. Kami akan berjuang untuk itu musim ini, jika semuanya berjalan sesuai rencana.”

Nilai transfer Read diperkirakan oleh Transfermarkt sebesar 25 juta euro. Bek yang baru berusia 20 tahun ini saat ini telah tampil dalam 54 pertandingan bersama tim utama Feyenoord.