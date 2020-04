Bruno Fernandes Menyesal Semprot Pep Guardiola

Fernandes menyesal karena seharusnya ia membiarkan Guardiola bicara sendirian.

Gelandang Bruno Fernandes mengaku menyesal karena menyemprot manajer Pep Guardiola dalam derby satu kota pada bulan lalu.

Keduanya terlibat dalam sebuah pertengkaran mulut ketika The Red Devils meraih kemenangan 2-0 atas The Citizens di ajang Liga Primer Inggris di Old Trafford.

Insiden terjadi setelah Fernandes berusaha memungut bola di pinggir lapangan dalam situasi lemparan ke dalam, namun Guardiola justru membuang ke arah yang lain.

Mereka kemudian terlibat adu mulut, yang ditandai dengan sikap Fernandes yang mengangkat jari ke bibirnya untuk memberitahu Guardiola agar diam.

Usai pertandingan, pemain asal itu menyatakan kalau Guardiola tidak layak dapat respek dari dirinya. Namun, kini ia mengakui seharusnya mengabaikan insiden itu dan tidak bereaksi terhadap Guardiola.

"Seperti segala sesuatu dalam hidup, tidak ada yang ditentukan oleh apa yang dimiliki seseorang atau dimenangkannya," ujar Fernandes dikutip The Mirror.

"Saya mengutuk diri saya sendiri karena respons terbaik adalah tetap diam dan ia dibiarkan bicara sendirian."

Sejak bergabung pada Januari lalu, Fernandes belum merasakan kekalahan dan mencetak tiga gol serta membuat empat assist dari sembilan pertandingan untuk klub.