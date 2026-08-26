Fenerbahce menghantam telak sebelum jeda dan mengamankan tiket Liga Champions

Fenerbahçe pada Rabu memastikan diri lolos ke fase liga Liga Champions. Raksasa Turki itu menang 1-2 saat bertandang ke markas Olympique Lyon. Hasil itu cukup setelah pekan lalu mereka bermain imbang 1-1 di kandang sendiri. Undian untuk kompetisi elite Eropa itu akan digelar pada Kamis.

Tim tamu dari Istanbul menghantam lawannya dua kali dalam rentang menit ke-24 hingga ke-28. Vedat Muriqi sigap menyambar bola rebound, sementara Archie Brown beberapa menit kemudian menanduk bola masuk di tiang jauh setelah menerima umpan terukur dari Mason Greenwood.

Pukulan telak bagi Lyon, yang pada sisa babak pertama tidak mampu mengembalikan ketegangan laga, meski Ederson masih melakukan penyelamatan apik atas tembakan keras Tyler Morton. Fenerbahçe jelas bermain dengan penuh kepercayaan diri dan berada di atas angin saat turun minum. Tiket ke Liga Champions mendadak sudah sangat dekat.

Muriqi sesaat setelah jeda berhasil dihentikan tepat waktu oleh lini belakang Lyon, sehingga tim tuan rumah tetap hidup. Di sisi lain, mantan pemain Vitesse Loïs Openda menanduk bola tipis di samping gawang. Tim Prancis bermain dengan lebih berisiko karena situasi agregat, sehingga memberi ruang bagi Fenerbahçe untuk melakukan serangan balik.

Namun, justru Lyon yang mencetak gol setelah satu jam pertandingan berjalan. Malick Fofana membaca umpan panjang dengan sangat baik lalu melepaskan tembakan yang bersarang di pojok kanan atas. Comeback itu tampak lengkap ketika Openda mencetak gol untuk menjadikan skor 2-2 lewat sundulan. Gol tersebut dianulir karena menurut VAR, sesaat sebelumnya terjadi offside.

Kaïl Boudache mencetak gol pada menit ke-72 dari bola rebound, tetapi gol ini juga dianulir karena offside. Lyon terus menekan dan Fenerbahçe tidak bisa berbuat banyak selain bertahan. Meski demikian, tim tamu mampu bertahan dan kini bersiap tampil di Liga Champions.