Fenerbahçe langsung menelan kekalahan pada pekan pertama Liga Super Turki. Bertandang ke markas Gençlerbirligi, Si Burung Kenari Kuning secara mengejutkan takluk 2-1. Setelah gol pembuka dari Anderson Talisca, gol kelimanya dalam lima laga terakhir, segalanya berantakan bagi Fenerbahçe.

Di kubu Fenerbahçe, pelatih Ismail Kartal bisa memainkan satu dari tiga pemain Belandanya: Nathan Aké. Pemain berpengalaman itu tampil sejak awal dan membentuk duet di jantung pertahanan bersama Milan Skriniar. Jayden Oosterwolde dan Anthony Musaba masih dalam pemulihan.

Selain itu, terlihat bahwa N'Golo Kanté dan Mason Greenwood mengawali laga dari bangku cadangan. Kartal kemungkinan besar melakukan itu dengan mempertimbangkan play-off Liga Champions melawan Olympique Lyon. Leg pertama di Istanbul sudah akan dimainkan pada hari Selasa.

Bahkan tanpa bintang-bintang itu di lapangan, Fenerbahçe unggul setelah kurang lebih seperempat jam. Tembakan keras Oguz Aydin masih bisa ditepis Irfan Egribayat, tetapi mantan kiper Fener itu kemudian tak berdaya menghadapi sontekan Talisca: 0-1.

Momen lengah Mattéo Guendouzi membuat keunggulan itu lenyap bahkan sebelum turun minum. Pemain Prancis itu kehilangan bola dari Sekou Koita, yang kemudian menyodorkannya kepada Franco Tongya. Pemain Italia itu menyarangkan bola ke sudut jauh: 1-1.

Sepuluh menit setelah jeda, Fenerbahçe menerima pukulan berikutnya. Abdurrahim Dursun melakukan sprint impresif dan juga melepaskan umpan silang tajam kepada Ogulcan Ülgün, yang dengan sempurna menanduk bola menjadi gol: 2-1.

Fenerbahçe harus mengejar ketertinggalan, tetapi Irfan terbukti menjadi penghalang. Ia menggagalkan mantan klubnya dengan penyelamatan gemilang atas roket tembakan Talisca.

Bahkan satu poin pun tak lagi bisa diraih Fenerbahçe, yang juga tak mendapat perbedaan dari para pemain pengganti Greenwood, Kanté, Kerem Aktürkoglu, Vedat Muriqi, dan Nelson Semedo. Di sela-sela dua pertemuan melawan Lyon, Fener akan menjamu Konyaspor.