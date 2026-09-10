Pertemuan Liga Champions yang menghibur antara Fenerbahçe dan AS Roma pada Kamis tidak menghasilkan pemenang. Di Istanbul, tim asal Roma unggul lebih dulu lewat Bryan Cristante, yang mencetak gol berkat assist Donyell Malen. Tak lama setelah jeda, Archie Brown menyamakan kedudukan dan meski kedua tim sama-sama mendapat peluang setelahnya, skor tetap 1-1.

Tiga dari empat pemain Belanda menjadi starter di Stadion Sükrü Saracoglu. Nathan Aké tampil sejak awal untuk Fenerbahçe, sementara Malen dan Devyne Rensch membela warna kebesaran Roma. Bagi Rensch, yang bergelut dengan cedera otot, ini adalah menit pertamanya musim ini. Pemain Belanda ketiga di Roma, Marten de Roon, masuk sebagai pemain pengganti jelang akhir laga.

Setelah fase pembukaan yang tenang, ancaman pertama datang dari Fenerbahçe. Mason Greenwood menemukan Bartug Elmaz, yang percobaannya tidak cukup mengarah ke sudut untuk mengecoh Mile Svilar. Kiper Belgia-Serbia itu tak lama kemudian kembali menyelamatkan Roma, saat ia mampu mengantisipasi tembakan melengkung dari Kerem Aktürkoglu.

Roma merespons lewat Paulo Dybala, yang dengan kaki kanan lemahnya gagal menaklukkan kiper Ederson. Roma mulai lebih baik dalam pertandingan dan akhirnya juga memimpin. Setelah dribel apiknya, Malen tak melihat ruang untuk menembak dan mengoper kepada Cristante, yang tembakan jarak jauhnya tak mampu dibendung Ederson: 0-1.

Fase awal babak kedua tanpa diragukan lagi menjadi milik Fenerbahçe, yang hanya membutuhkan kurang dari tiga menit setelah jeda untuk membuat skor kembali imbang. Greenwood menunjukkan kelasnya dengan umpan terobosan cantik kepada Brown, yang dengan cerdik mencungkil bola melewati Svilar: 1-1.

Fenerbahçe sedang berada dalam momentum dan tak lama kemudian sebenarnya juga harusnya berbalik unggul, ketika N’Golo Kanté mendekati kotak penalti dan bisa memilih di antara dua pemain yang nyaris tanpa kawalan. Gelandang Prancis itu memilih Vedat Muriqi, yang tembakannya tak mampu melewati Svilar yang tampil gemilang.

Roma kembali mengambil inisiatif dan sempat terlihat akan mendapat penalti ketika Dybala dijatuhkan oleh Aktürkoglu. Pelanggaran itu ternyata dilakukan tepat di luar kotak penalti dan karena itu Roma ‘hanya’ mendapat tendangan bebas. Dybala mengeksekusinya dengan cerdik kepada Malen, yang sepakannya ke arah tiang jauh sempat diblok.

Dalam duel yang menghibur ini, Rensch tak lama kemudian memberi kontribusi besar bagi Roma dengan menghalau sebuah percobaan dari tim Turki sedemikian rupa, sehingga Svilar masih mendapat kesempatan untuk tetap menepis bola yang tampak pasti menjadi gol. Aké di fase akhir laga bahkan nyaris membawa skor menjadi 2-1, tetapi sundulannya membentur mistar.



