Federasi Sepak Bola Spanyol memanggil Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, Hansi Flick, direktur teknik Barcelona, serta rekannya di Atletico Madrid, Diego Simeone, ke markasnya pada 22 September mendatang.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa sebuah gambar yang sangat menarik perhatian dapat muncul pada 22 September, di mana gambar tersebut akan menampilkan pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho, bersama pelatih Barcelona, Hansi Flick, dan pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa pada hari itu ketiganya akan berada bersama di ibu kota Spanyol, dalam sebuah pertemuan yang diinisiasi oleh Komite Teknik Pelatih di bawah Federasi Sepak Bola Spanyol di kota sepak bola Las Rozas.

Pertemuan ini merupakan bagian dari pertemuan tahunan rutin yang diselenggarakan federasi, yang bertepatan dengan periode jeda internasional FIFA, yang dimulai sehari sebelumnya, yakni Senin 21 September.

Sebuah pertemuan yang mengundang, selain ketiga raksasa sepak bola tersebut, seluruh pelatih sepak bola profesional. Kejutan terbesarnya, jika Jose Mourinho hadir, ini akan menjadi kali pertama, sebab pertemuan semacam ini tidak lazim ia hadiri selama periode pertamanya bersama Real Madrid. Sementara pelatih asal Jerman milik Barcelona maupun pelatih asal Argentina milik Atletico Madrid sudah pernah menghadiri pertemuan-pertemuan seperti ini.

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Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi para pelatih untuk membahas isu-isu terkait posisi mereka, mulai dari tidak dibayarnya gaji para direktur yang dipecat, serta berbagai persoalan lain yang menyangkut peran kepemimpinan mereka di dalam tim.

Kehadiran Jose Mourinho akan sangat menarik perhatian mengingat perselisihan yang saat ini terjadi antara klub dan Federasi Sepak Bola Spanyol, yang mendorongnya untuk memboikot pertemuan-pertemuan terakhir.

Meski demikian, diketahui pula bahwa kedua pendahulunya, Carlo Ancelotti dan Xabi Alonso, telah menghadiri pertemuan-pertemuan serupa.