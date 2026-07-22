Federasi Sejarah dan Statistik: Messi Pemain Terbaik di Piala Dunia 2026

Meski hanya meraih bola perak dalam penghargaan resmi yang ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), setelah kemenangan Spanyol atas Argentina di final Piala Dunia 2026, Lionel Messi mendapatkan apresiasi individu dari pihak lain.

Federasi Internasional Sejarah dan Statistik Sepak Bola (IFFHS) memilih Messi sebagai pemain terbaik di turnamen tersebut, sebagai apresiasi atas performa dan pengaruh besarnya dalam perjalanan Argentina menuju partai final.

Pemilihan kapten timnas Argentina itu didasarkan pada indeks performa khususnya, yang mengacu pada penilaian pertandingan, jumlah gol, umpan-umpan kunci, serta pengaruh keseluruhan pemain dalam pertandingan-pertandingan turnamen, terutama selama babak gugur.

Messi, yang berusia 39 tahun, menjalani delapan pertandingan di Piala Dunia, di mana ia mencetak 8 gol dan memberikan 4 umpan kunci, sehingga mencapai 12 kontribusi gol.

Penobatan ini datang beberapa hari setelah Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menganugerahkan bola emas resmi untuk pemain terbaik di Piala Dunia kepada kapten Spanyol, Rodri, sementara Messi hanya meraih bola perak, dan bola perunggu jatuh ke tangan bintang Prancis, Kylian Mbappe.

Perbedaan para pemenang ini mencerminkan perbedaan kriteria penilaian antara kedua pihak; sebab penghargaan FIFA mengacu pada pemungutan suara resmi, sedangkan pemeringkatan IFFHS didasarkan pada indeks statistik khusus yang mengukur performa individu dan pengaruh teknis sepanjang turnamen.

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