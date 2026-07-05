Federasi Palestina mengirimkan surat kepada Husam Hassan

Federasi Sepak Bola Palestina mengirimkan pesan penting kepada Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir.

Di tengah perayaan tim Firaun atas keberhasilan bersejarah mereka lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah mengalahkan Australia, Hossam Hassan mengibarkan bendera Palestina.

Hossam Hassan juga mempersembahkan kemenangan bersejarah tim "Al-Fara'una" ini kepada rakyat Mesir dan Palestina, sambil menegaskan bahwa hatinya dan jiwanya selalu bersama Palestina.

Akun resmi Federasi Sepak Bola Palestina, melalui platform X, memposting pesan ucapan terima kasih kepada Hossam Hassan, yang berbunyi, “Tidak semua kemenangan diukur dari hasil… sebagian diukur dari sikap.”

Mereka melanjutkan, “Terima kasih kepada Kapten Husam Hassan, yang telah membuktikan bahwa Palestina masih mendiami hati orang-orang yang bermartabat, dan bahwa benderanya akan tetap dikibarkan oleh tangan-tangan orang-orang merdeka di mana pun.”

Timnas Mesir sedang bersiap untuk menghadapi Argentina, Selasa mendatang, di babak 16 besar Piala Dunia.