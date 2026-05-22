FC Utrecht sangat kecewa dengan keputusan terkait final melawan Ajax

Ron Jans merasa frustrasi dengan ketidakpastian menjelang final babak playoff pada Minggu melawan Ajax. Pelatih FC Utrecht tersebut sudah mengetahui bahwa penjualan tiket untuk sektor penonton tamu di Stadion Kras di Volendam telah dimulai, namun belum ada pengumuman resmi apakah suporter dari Kota Dom diperbolehkan hadir. FC Utrecht lolos ke babak final pada Kamis lalu setelah mengalahkan sc Heerenveen dengan skor 3-2.

Walikota Edam-Volendam memutuskan pada Senin untuk tidak mengizinkan suporter tim tamu masuk ke Stadion Kras minggu ini. Hal ini terjadi setelah kericuhan pasca pertandingan FC Volendam - Telstar pada Minggu. Keputusan tersebut memicu kekesalan dan kemarahan di pihak FC Groningen, yang setelah melalui pembicaraan akhirnya tetap diberi izin untuk membawa suporternya ke desa nelayan tersebut. "Kebanggaan Utara" kalah 2-0 dari Ajax pada Kamis dan dengan demikian tersingkir dari persaingan untuk lolos ke kompetisi Eropa.

Mengenai izin masuk suporter tim tamu pada pertandingan FC Volendam - Willem II, di final play-off promosi/degradasi, serta Ajax - FC Utrecht, belum ada keputusan final yang diambil oleh semua pihak terkait. Namun, klub Utrecht melaporkan bahwa tiket untuk pertandingan perebutan tiket Eropa musim depan dapat dibeli pada hari Jumat dan Sabtu.

Jans merasa aneh bahwa timnya harus pindah ke Stadion Kras. ''Saya tidak tahu persis aturannya. Tapi menurut saya, Groningen seharusnya bermain di kandang melawan Ajax. Saat membuat jadwal musim, memang tertulis bahwa 21 dan 24 Mei adalah pertandingan untuk babak play-off,'' jelas sang pelatih dalam wawancara dengan ESPN.

''Jika stadion itu disewakan kepada Harry Styles, bukankah seharusnya kita bermain tandang saja? Ajax bisa saja bermain di De Galgenwaard. Yang mana, sejujurnya, saya sangat menyukainya. Sekali lagi: saya tidak tahu aturannya, tapi insting saya mengatakan ini tidak benar,'' tambah pelatih yang terkejut itu, yang akan meninggalkan lawan Ajax tersebut.

Jans akan sangat kecewa jika tribun tamu di Volendam tetap kosong pada hari Minggu. ''Itu sangat disayangkan, karena semua orang sudah berusaha keras untuk mengizinkan suporter masuk. Lalu para penggemar Volendam merusaknya saat melawan Telstar, dan awalnya suporter Groningen juga tidak diizinkan datang. Saya sangat berharap mereka benar-benar menangkap orang-orang yang melakukan ini, bukan malah memberikan hukuman kolektif.''

Mike van der Hoorn sangat setuju dengan pelatihnya dan juga tidak mengerti mengapa Ajax secara resmi dianggap sebagai tuan rumah di final. ''Itu tentu saja tidak masuk akal. Tapi begitulah adanya.''