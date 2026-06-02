FC Utrecht menghadapi persaingan ketat untuk mantan incaran Sven Mislintat

Steven van der Sloot tidak perlu khawatir soal minat yang ditujukan padanya. Menurut Voetbal International, bek dari tim promosi ADO Den Haag ini sedang dipantau oleh FC Utrecht dan sejumlah klub dari Jerman.

Van der Sloot (23) tampaknya akan bergabung dengan Fortuna Düsseldorf, di mana direktur olahraga Sven Mislintat baru-baru ini dipecat. Namun, klub yang kini berada di 3. Bundesliga tersebut tampaknya telah disalip oleh kandidat yang lebih serius.

Van der Sloot, yang dididik oleh Feyenoord dan Ajax, dapat meninggalkan ADO dengan status bebas transfer, karena kontraknya di Den Haag berakhir pada 30 Juni. Direktur teknis Mark Wotte berusaha keras untuk mempertahankannya, tetapi upaya tersebut tampaknya gagal.

FC Utrecht kini telah memasukkan Van der Sloot ke dalam daftar incaran, namun menghadapi persaingan ketat dari Jerman. FC Magdeburg dan FC St. Pauli baru-baru ini menghubungi pihak pemain ADO, dan kini SC Paderborn yang baru promosi ke Bundesliga juga ikut dalam perburuan. 1. FC Köln dan Rapid Wien juga kini berada dalam pantauan.

Bagi Van der Sloot, yang terpenting adalah ia bisa bermain di kompetisi yang kuat. Bek muda ini lahir di Kamerun dan karenanya bisa membela negara Afrika tersebut. Ia pernah bermain dalam beberapa pertandingan internasional junior untuk Belanda.

Van der Sloot mengucapkan selamat tinggal kepada penonton di Den Haag dengan penuh emosi pada bulan April setelah pertandingan kandang terakhirnya untuk ADO. ''Saya merinding saat pemanasan. Ketika saya mendengar lagu-lagu itu, saya hampir menangis. Ini sangat istimewa. Saya mencintai klub ini. Ini sangat berarti bagi saya.''