FC Utrecht melihat peluang emas dan mengincar bek Eredivisie yang berstatus bebas transfer

Voetbal International melaporkan pada Sabtu malam bahwa FC Utrecht tertarik untuk merekrut Boy Kemper. Menurut VI, kapten NAC tersebut juga masih memiliki opsi di luar negeri.

Kontrak Kemper akan segera berakhir. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak tidak membuahkan hasil di Breda, sehingga pemain berusia 26 tahun ini akan hengkang secara gratis.

Klub-klub dari Inggris telah menunjukkan minat pada Kemper, yang telah berbicara dengan Queens Park Rangers. Namun, QPR tidak melanjutkan prosesnya. Bek tersebut dilaporkan juga diminati oleh Preston North End. Selain itu, klub-klub dari negara lain juga dilaporkan telah menanyakan tentang Kemper.

FC Utrecht juga tertarik pada bek NAC tersebut. Pelatih baru Utrecht, Anthony Correia, telah berbicara dengan Kemper. Menurut VI, tampaknya FC Utrecht memiliki peluang terbaik untuk menjadi tujuan baru sang pemain asal Purmerend.

Voetbal International melaporkan bahwa kita harus menunggu hingga pihak Utrecht mengajukan tawaran resmi, namun hal ini tampaknya hanya masalah waktu.

Kemper terdegradasi bersama NAC, namun tetap bisa bertahan di Eredivisie melalui FC Utrecht. Bek tersebut baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk bermain di luar negeri, namun tampaknya berkat percakapan yang baik dengan Correia, ia mungkin akan tampil di Galgenwaard musim depan.

Kapten NAC tersebut secara pribadi menjalani musim yang luar biasa di Breda. Bek sayap ini berhasil mencetak total enam gol, dua di antaranya dalam pertandingan yang dimenangkan melawan sc Heerenveen (2-0).