FC Utrecht harus menelan pil pahit dan gagal mendapatkan target utama mereka

Boy Kemper akan melanjutkan kariernya bersama Queens Park Rangers, demikian dilaporkan oleh Voetbal International. Dengan demikian, sang bek tidak memilih untuk bergabung dengan FC Utrecht.

Kapten NAC ini berstatus bebas transfer pada musim panas ini dan memiliki banyak pilihan klub. QPR telah lama menunjukkan minat, namun tidak segera mengambil langkah konkret.

FC Utrecht mencoba memanfaatkan situasi tersebut dan memulai negosiasi dengan bek kiri tersebut, namun mereka tidak mencapai kesepakatan.

Ketika QPR mengetahui adanya negosiasi dengan FC Utrecht, mereka mempercepat prosesnya dan segera mengajukan tawaran kepadanya. Menurut VI, Kemper mencapai kesepakatan dari tempat liburannya.

Bek berusia 26 tahun ini akan menandatangani kontrak selama tiga musim di Inggris. Ia memilih QPR daripada Preston North End, klub Swiss FC Thun, dan Granada FC.

Kemper sebelumnya pernah bermain untuk Ajax, ADO Den Haag, dan tentu saja NAC. Kini ia akan menambahkan QPR ke dalam daftar tersebut.

QPR finis di peringkat ketiga belas di Championship (divisi kedua Inggris) musim lalu dan bersiap untuk musim baru di kompetisi ini.