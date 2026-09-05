FC Utrecht - Go Ahead Eagles resmi dihentikan definitif

Laga antara FC Utrecht dan Go Ahead Eagles pada Sabtu malam resmi dihentikan. Setelah lebih dari satu jam pertandingan berjalan, suporter Utrecht beberapa kali berbuat ulah saat skor 1-3, sehingga diputuskan laga tidak dilanjutkan lagi.

Go Ahead unggul 0-1 saat turun minum di Stadion Galgenwaard. Ketika skor menjadi 0-2 dan 0-3 pada 15 menit pertama babak kedua, suporter Utrecht memutuskan melempar kembang api ke lapangan.

Beberapa ledakan keras terdengar. Kembang api itu tampaknya dinyalakan dari bawah kain putih di Bunnikside. Salah satunya meledak tepat di dekat gawang kiper Go Ahead, Kjetil Haug.

Wasit Martin van den Kerkhof memutuskan untuk memanggil semua pemain ke tepi lapangan, yang membuat laga terhenti sekitar seperempat jam. Ketika pertandingan kembali dilanjutkan dan Utrecht memperkecil kedudukan menjadi 1-3 lewat Dani de Wit, benda-benda kembali dilempar ke lapangan saat selebrasi: gelas-gelas plastik.

Laga kembali harus dihentikan. Setelah berkonsultasi dengan otoritas setempat, diputuskan pertandingan dihentikan sepenuhnya.

Awal musim yang dramatis

Di bawah pelatih baru Anthony Correia, Utrecht menjalani awal musim yang sangat mengecewakan, setelah kalah dari FC Groningen (2-1), AZ (1-4), PSV (1-6), dan imbang melawan Sparta Rotterdam (3-3). Saat menjamu Go Ahead, yang mengumpulkan tujuh poin dari empat laga pertamanya, klub asal Domstad itu berharap akhirnya bisa meraih kemenangan perdana.

Utrecht memulai laga dengan cukup baik berkat permainan Ángel Alarcón, tetapi justru Go Ahead yang membuka skor setelah 18 menit. Mathis Suray melepaskan percobaan dari jarak jauh dan bola melayang indah melewati Vasilios Barkas: 0-1.

Setelah itu, Go Ahead mengambil alih lebih banyak inisiatif dan mendapat peluang melalui Stefán Sigurdarson. Namun, ia gagal mengenai bola dalam posisi yang menjanjikan. Di sisi lain lapangan, pemain pengganti Adrian Blake menyia-nyiakan peluang besar sesaat setelah turun minum dengan melepaskan tembakan melebar.

Setelah itu semuanya berjalan cepat. Barkas sempat menggagalkan upaya Victor Edvardsen, tetapi dari bola rebound Søren Tengstedt mencetak gol untuk membuat skor menjadi 0-2. Tak lama kemudian, Edvardsen sendiri mendorong bola masuk untuk menjadikan skor 0-3 setelah umpan tarik dari Tengstedt.

De Wit sempat membalas setelah penghentian sementara pertama (1-3), tetapi kemudian pertandingan benar-benar dihentikan. Kemungkinan besar laga itu, yang masih menyisakan sekitar 30 menit, akan dituntaskan dalam beberapa hari ke depan.