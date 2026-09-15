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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

FC Utrecht bertindak tegas setelah perilaku buruk suporter

FC Utrecht

FC Utrecht telah menjatuhkan 18 larangan masuk stadion tingkat lokal menyusul kericuhan saat laga kandang melawan Go Ahead Eagles. "Orang-orang yang terlibat telah diidentifikasi berdasarkan, antara lain, rekaman kamera yang tersedia. Surat-surat terkait kini sudah dikirimkan," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Pimpinan klub belum merampungkan investigasi atas peristiwa yang terjadi baru-baru ini. "FC Utrecht terus menganalisis rekaman yang tersedia untuk juga mengidentifikasi pihak lain yang terlibat. Dalam proses itu, berbagai peran dan tindakan dari orang-orang yang terekam diperhatikan secara saksama."

FC Utrecht bekerja sama dengan Satuan Tugas nasional KNVB, yang "memberikan dukungan dalam tindak lanjut konkret dan berfokus pada pelaku terhadap insiden yang berkaitan dengan sepak bola". Bukti-bukti dari klub akan diserahkan kepada KNVB.

"Berdasarkan hal itu, KNVB dapat memutuskan untuk selain larangan masuk stadion tingkat lokal dari FC Utrecht juga menjatuhkan larangan masuk stadion secara nasional. Selain itu, FC Utrecht menilai untuk setiap orang yang telah diidentifikasi langkah lanjutan apa yang memungkinkan dan tepat," demikian lanjutan isi pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa.

FC Utrecht - Go Ahead Eagles dihentikan secara permanen setelah satu jam pertandingan berjalan, setelah beberapa kali kembang api dan gelas minuman dilemparkan ke lapangan dari tribune Bunnikside. Hal itu terjadi tak lama setelah Dani de Wit mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-3 bagi tim tuan rumah.

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Beberapa hari kemudian, pertandingan yang banyak dibicarakan itu dilanjutkan hingga tuntas di Galgenwaard yang kosong. FC Utrecht menunjukkan daya juang dan akhirnya meninggalkan lapangan dengan hasil imbang 3-3.

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