FC Utrecht bergerak cepat dan mendatangkan pemain dari Inter ke Eredivisie

Thomas Berenbruch pindah dari Inter ke FC Utrecht, demikian dilaporkan Voetbal International. Gelandang berusia 21 tahun asal Milan ini akan segera menandatangani kontrak di Stadion Galgenwaard.

Kontrak Berenbruch dengan Inter masih berlaku hingga pertengahan 2029. Menurut Transfermarkt, pemain keturunan Jerman-Italia ini bernilai sekitar 1 juta euro.

Sejauh ini, Berenbruch baru dua kali tampil untuk tim utama Inter. Ia melakukan debutnya melawan Feyenoord dua musim lalu di babak gugur Liga Champions.

Belum jelas berapa biaya yang akan dibayarkan Utrecht untuk Berenbruch. Direktur teknis Jordy Zuidam sedang sibuk, karena pada Jumat sore Arthur Zagré dari Excelsior juga akan menandatangani kontrak selama tiga musim di Kota Utrecht.

Zagré dan Berenbruch segera bergabung dengan skuad di bawah asuhan pelatih baru Anthony Correia. Kevin Paredes, Guus Offerhaus, Ferdinand Pohl, Jamie Schuldes, dan Emmanuel Chigozie Owen telah lebih dulu dikontrak.

Selain itu, pemain pinjaman Ángel Alarcón telah dibeli secara permanen dari FC Porto. Berenbruch diharapkan dapat menggantikan Gjivai Zechiël yang telah kembali ke Feyenoord.

Zagré akan menggantikan Souffian El Karouani. Ia telah menandatangani kontrak selama tiga tahun dengan Al-Qadsiah di Arab Saudi.